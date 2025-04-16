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Колишньому голові міжрайонної МСЕК та його спільниці, експрацівниці медустанови, оголосили підозру у зловживанні впливом

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, за 7000 євро фігуранти пообіцяли громадянину з хронічним захворюванням вирішити питання з оформленням групи інвалідності.

За попередньою домовленістю, оформлення групи інвалідності мало здійснюватись міжрайонною МСЕК, яку очолював підозрюваний, куди і були подані відповідні документи, однак до реорганізації здійснити "процедуру" не вдалося.

Незважаючи на це, експосадовець запевнив, що має зв’язки і з новоствореною експертною командою, та зможе вплинути на позитивне для громадянина вирішення цього питання.

Після одержання обумовлених коштів фігурантів затримали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон. Фігуранта затримали.