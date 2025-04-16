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Бывшему главе межрайонной МСЭК и его сообщнице, эксработнице медучреждения, объявили подозрение в злоупотреблении влиянием

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, за 7000 евро фигуранты пообещали гражданину с хроническим заболеванием решить вопрос с оформлением группы инвалидности.

По предварительной договоренности, оформление группы инвалидности должно осуществляться межрайонной МСЭК, которую возглавлял подозреваемый, куда и были поданы соответствующие документы, однако до реорганизации осуществить "процедуру" не удалось.

Несмотря на это, экс-чиновник заверил, что имеет связи и с новой экспертной командой, и сможет повлиять на положительное для гражданина решение этого вопроса.

После получения оговоренных средств фигурантов задержали правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине делец за 20 тысяч долларов помогал мужчинам бежать за границу. Фигуранта задержали.