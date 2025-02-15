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До суду направлений обвинувальний акт стосовно жительки Харківщини за фактом контрабанди культурних цінностей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Жінка намагалася відправити до Німеччини через міжнародну поштову доставку культурні цінності, замаскувавши їх під сувеніри.

Водій компанії, не знаючи про вміст вантажу, при перетині кордону через пункт "Порубне-Сірет" задекларував відсутність заборонених або обов’язкових до декларування товарів.

Однак під час митного огляду багажного відділення автомобіля виявили та вилучили 124 археологічні предмети.

За висновками експертів, з вилучених артефактів 83 є культурними цінностями різних епох, зокрема: прикраси, хрестики, амулети, ремінні пряжки, фібули, наконечники стріл, голки, застібки та інші предмети побуту та культури періодів Київської Русі, Римської імперії, Скіфів, Сарматів, Черняхівської та Пеньківської культур, а також часів Середньовіччя та Вікінгів.

Нагадаємо, раніше на Буковині американець намагався вивезти до Румунії старовинні книги.