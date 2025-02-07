фото: ГПСУ

Организатор схемы по незаконной переправке мужчин через госграницу подыскивал клиентов с помощью телеграм-канала

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщник организатора, который был проводником, собрал троих мужчин, желающих попасть в Румынию, и повел их к границе. Но еще на подходе к госгранице их заметили пограничники. Оператор дрона отслеживал движение нарушителей и координировал действия наряда.

Увидев военных, мужчины попытались скрыться, но им не удалось. Проводник сориентировался быстрее других и даже смог оторваться, но ненадолго.

Правоохранители узнали, что мужчины из Черновицкой и Киевской областей независимо друг от друга нашли организатора схемы и заплатили ему по 9000 долларов за переправку в Румынию.

Относительно нелегальных туристов составили админпротоколы, а на проводника направили материалы в Нацполицию.

Продолжаются поиски главного организатора схемы.

Напомним, ранее на Закарпатье остановили "трансфер" за границу на 100 тысяч долларов. На дне грузовика с песком дельцы перевозили 13 мужчин.