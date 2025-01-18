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Правоохоронець з Чернівецької області допомагав військовозобов’язаним чоловікам нелегально покинути Україну. Його затримали

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Чоловік володів інформацією про час та місце пересування прикордонних нарядів, тож обіцяв своїм "клієнтам" особисто провести їх через кордон пішим ходом. Він збирав охочих у заздалегідь обумовленому місці та на власному авто довозив їх до одного з прикордонних сіл, неподалік кордону з Румунією.

За переведення однієї особи правоохоронець брав 20 тисяч євро.

Фігуранта затримали днями "на гарячому" під час передачі коштів від одного з чоловіків, який намагався залишити країну.

Затриманому загрожує від 7 до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Нацполіції викрили ще десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків.