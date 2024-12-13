фото: ДПСУ

Днями, 11 грудня, прикордонники за допомогою фотопастки, встановленої на одній із гірських ділянок, зафіксували групу чоловіків, які рухалися в напрямку кордону з Румунією

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Для перехоплення чоловіків вирушила група реагування. Завдяки службовому собаці прикордонники швидко вийшли на їхній слід. Незабаром чотирьох чоловіків наздогнали та затримали.

Порушниками виявилися жителі Івано-Франківської та Черкаської областей. За спробу незаконного перетину кордону на них склади адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Дніпропетровщини намагався незаконно потрапити до Румунії, але заблукав у горах і змерз. Чоловіка розшукали прикордонники спільно з рятувальниками.