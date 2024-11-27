фото: ДПСУ

У Чернігівській області, поблизу кордону з Білоруссю, прикордонники затримали організатора незаконної схеми переправлення чоловіків через кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Ділок вивчав місцевість, прокладав маршрути, які обходили блокпости, і безпосередньо супроводжував чоловіків, які намагалися ухилитися від мобілізації, до держкордону. Крім цього, організатор продавав інформацію про ці маршрути через месенджери, зокрема через телеграм-канали.

Затримання відбулося в момент, коли фігурант намагався незаконно переправити одного з "клієнтів" за кордон. Під час обшуків у нього вилучили гроші, мобільні телефони та інші докази діяльності.

Затриманому оголосили про підозру. Його взяли під варту. Фігуранту загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.