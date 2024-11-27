фото: ГПСУ

В Черниговской области, вблизи границы с Беларусью, пограничники задержали организатора незаконной схемы переправки мужчин через границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Делок изучал местность, прокладывал маршруты, обходившие блокпосты, и непосредственно сопровождал мужчин, пытавшихся уклониться от мобилизации, к госгранице. Кроме того, организатор продавал информацию об этих маршрутах через мессенджеры, в частности через телеграмм-каналы.

Задержание произошло в момент, когда фигурант пытался незаконно переправить одного из "клиентов" за границу. В ходе обысков у него изъяли деньги, мобильные телефоны и другие доказательства деятельности.

Задержанному объявили о подозрении. Его взяли под стражу. Фигуранту грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что житель пограничной Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел "взять в судьбу" пограничника. Делка задержали.