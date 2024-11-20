фото: pixabay

Суд скасував умовний термін покарання організатору незаконного переправлення чоловіків через держкордон України та засудив його до 5 років тюрми з конфіскацією майна

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Житель Чернівецького району оорганізував незаконне переправлення поза пунктами пропуску до Румунії 7 чоловіків призовного віку.

Суд першої інстанції засудив 34-річного ділка до 5 років вʼязниці, однак звільнив його від відбування покарання із встановленням іспитового строку в 3 роки.

Не погодившись із цим вироком, прокурор оскаржив його в апеляційному порядку. У підсумку фігурант все ж проведе за ґратами 5 років.

Зазначається, що наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті 18-річний юнак планував "підзаробити" на переправленні чоловіка до Угорщини.