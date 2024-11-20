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Суд отменил условный срок наказания организатору незаконной переправки мужчин через госграницу Украины и приговорил его к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Житель Черновицкого района организовал незаконную переправку вне пунктов пропуска в Румынию 7 мужчин призывного возраста.

Суд первой инстанции приговорил 34-летнего дельца к 5 годам тюрьмы, однако освободил его от отбывания наказания с установлением испытательного срока в 3 года.

Не согласившись с этим приговором прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. В итоге фигурант все же проведет за решеткой 5 лет.

Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию.