18:41  19 ноября
Учителя одного из лицеев на Волыни подозревают в растлении учеников
19:52  19 ноября
В Одессе жители одного из районов перекрыли дорогу из-за отсутствия света
21:58  19 ноября
Жительница Киева нашла снаряд возле мусорников
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2024, 03:17

На Буковине отправили в тюрьму мужчину за переправку уклонистов за границу

20 ноября 2024, 03:17
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд отменил условный срок наказания организатору незаконной переправки мужчин через госграницу Украины и приговорил его к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Житель Черновицкого района организовал незаконную переправку вне пунктов пропуска в Румынию 7 мужчин призывного возраста.

Суд первой инстанции приговорил 34-летнего дельца к 5 годам тюрьмы, однако освободил его от отбывания наказания с установлением испытательного срока в 3 года.

Не согласившись с этим приговором прокурор обжаловал его в апелляционном порядке. В итоге фигурант все же проведет за решеткой 5 лет.

Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию.

суд Буковина тюрьма Черновицкая область приговор уклонисты побег от мобилизации побег за границу
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
На Львовщине женщина за 3000 долларов хотела подкупить пограничников, чтобы с ней выехал мужчина
20 ноября 2024, 04:25
На Хмельнитчине осудили мужчину, который убил отца, подорвав боевую гранату
20 ноября 2024, 03:59
В Харьковской области пьяный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку
20 ноября 2024, 02:40
На Волыни мужчина поджег дом своей сожительницы: женщина сгорела заживо
20 ноября 2024, 02:05
Забетонировала тело в чемодане: в Кривом Роге будут судить женщину за убийство 10-летней дочери
20 ноября 2024, 01:34
Украинские артиллеристы разбили опорные пункты и блиндажи россиян возле Волчанска
20 ноября 2024, 01:05
На Волыни мужчина более полугода развращал свою 11-летнюю дочь
20 ноября 2024, 00:28
На Буковине пограничники с помощью дрона поймали мужчин, направлявшихся в Румынию
20 ноября 2024, 00:07
Скандальной Татьяне Крупе суд запретил посещать здание Хмельницкой МСЭК
19 ноября 2024, 23:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »