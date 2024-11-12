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До суду направлений обвинувальний акт стосовно жителя Чернівецького району за фактом організації незаконного переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Фігурант долучився до схеми переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Послуги ділків коштували від 6-7 тисяч доларів з людини.

У липні цього року буковинця викрили правоохоронці при спробі незаконно переправити за кордон двох чоловіків.

Як виявилось, разом зі спільниками 54-річний фігурант підшукав двох чоловіків призовного віку, які бажали втекти з країни. Він забезпечив їх трансфер до заздалегідь визначеного місця перетину кордону, залучивши до перевезення третіх осіб. Дорогою до кордону автомобіль з військовозобов’язаними зупинили прикордонники.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували на Закарпатті дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон до Румунії.