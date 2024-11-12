В Румынию за 13 тысяч евро: на Буковине будут судить переправителя уклонистов

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В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Черновицкого района по факту организации незаконной переправки мужчин за границу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Фигурант присоединился к схеме переправки мужчин призывного возраста через госграницу. Услуги дельцов стоили от 6-7 тысяч долларов с человека.

В июле этого года буковинца разоблачили правоохранители при попытке незаконно переправить за границу двух мужчин.

Как оказалось, вместе с сообщниками 54-летний фигурант подыскал двух мужчин призывного возраста, желавших сбежать из страны. Он обеспечил их трансфер до заранее определенного места пересечения границы, привлекая к перевозке третьих лиц. По дороге к границе автомобиль с военнообязанными остановили пограничники.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали на Закарпатье две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в Румынию.