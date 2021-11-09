08:59  09 листопада
В Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу
13:07  09 листопада
Рада ЄС виключила Україну зі списку COVID-безпечних країн
17:20  09 листопада
На Донбасі зафіксували два порушення, втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2021, 21:13

У Чернівецькій області чоловік у власному будинку влаштував склад конопель

09 листопада 2021, 21:13
Читайте также на русском языке
Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області у будинку місцевого мешканця співробітники поліції виявили бочки та пакети з наркотичним засобом. Загальна вага канабісу склала приблизно 70 кілограмів

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції, за результатами проведеного обшуку поліцейські вилучили у чоловіка:

70 кілограмів канабісу, що зберігався в 5 пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах;

пістолет;

патрони калібру 16 мм;

засіб для вживання наркотичних засобів;

інші докази незаконної діяльності.

Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного" ринку становить приблизно 2,8 млн гривень. Співробітники поліції направили речові докази на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Правопорушника затримали. Наразі слідчі поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні на Миколаївщині поліція накрила "наркосклад" з 40 кілограмами канабісу

наркотики кримінальна справа поліція ринок Чернівецька область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram