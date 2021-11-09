У Чернівецькій області чоловік у власному будинку влаштував склад конопель

Нацполіція

У Чернівецькій області у будинку місцевого мешканця співробітники поліції виявили бочки та пакети з наркотичним засобом. Загальна вага канабісу склала приблизно 70 кілограмів

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції, за результатами проведеного обшуку поліцейські вилучили у чоловіка:

70 кілограмів канабісу, що зберігався в 5 пластикових бочках і 12 поліетиленових пакетах;

пістолет;

патрони калібру 16 мм;

засіб для вживання наркотичних засобів;

інші докази незаконної діяльності.

Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного" ринку становить приблизно 2,8 млн гривень. Співробітники поліції направили речові докази на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Правопорушника затримали. Наразі слідчі поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні на Миколаївщині поліція накрила "наркосклад" з 40 кілограмами канабісу