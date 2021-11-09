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09 ноября 2021, 21:13

В Черновицкой области мужчина в собственном доме устроил склад конопли

09 ноября 2021, 21:13
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Нацполиция
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В Черновицкой области в доме местного жителя сотрудники полиции обнаружили бочки и пакеты с наркотическим средством. Общий вес каннабиса составил примерно 70 килограммов

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу полиции по результатам проведенного обыска полицейские изъяли у мужчины:

70 килограммов каннабиса, хранившегося в 5 пластиковых бочках и 12 полиэтиленовых пакетах;

пистолет;

патроны калибра 16 мм;

средство для употребления наркотических средств;

другие доказательства незаконной деятельности.

Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного" рынка составляет примерно 2,8 млн гривен. Сотрудники полиции направили вещественные доказательства на исследование в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Правонарушителя задержали. Сейчас следователи полиции решают вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в июле на Николаевщине полиция накрыла "наркосклад" с 40 килограммами канабиса

наркотики уголовное дело полиция рынок Черновицкая область

 
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