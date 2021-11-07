На Буковині затримали двох контрабандистів, які шпигували за прикордонниками

Фото: сайт ДПСУ

На Буковині оперативники Чернівецького загону спіймали зловмисників, які за допомогою безпілотних літальних апаратів, імовірно, шпигували за прикордонними нарядами

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Зазначається, що чоловіки, ймовірно, переміщували контрабандне куриво на територію іншої країни. Напередодні оперативники Чернівецького загону затримали двох осіб без документів, які за п’ять кілометрів до кордону дистанційно керували літальним апаратом.

"За результатами огляду місця події та опитування затриманих, правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями у центрі Харкова за підозрою у шпигунстві затримали в'єтнамця.