На Буковине задержали двух контрабандистов, которые шпионили за пограничниками

Фото: сайт ГНСУ

На Буковине оперативники Черновицкого отряда поймали злоумышленников, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов, вероятно, шпионили за пограничными нарядами

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Отмечается, что мужчины, вероятно, перемещали контрабандное курево на территорию другой страны. Накануне оперативники Черновицкого отряда задержали двух человек без документов, которые за пять километров до границы дистанционно управляли летательным аппаратом.

"По результатам осмотра места происшествия и опроса задержанных, правоохранители не исключают вероятность того, что мужчины отслеживали передвижения пограничных нарядов и небом перемещали табачную продукцию через границу, на что указывает грузоподъемность обнаруженного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в центре Харькова по подозрению в шпионаже задержали вьетнамца.