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31 октября 2021, 17:14 13

COVID-реанимации Черновцов заполнены до отказа

31 октября 2021, 17:14 13
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из открытых источников
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Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных COVID-19, загружены на 100%

Как пишет RegioNews об этом говорилось во время заседание областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сегодня, 31 октября.

Много больных COVID и в отделениях больниц. Самые высокие показатели в городской больнице № 4 и № 3 – 100% и 93% соответственно.

"За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек. Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от недуга. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизни",– сказал директор Департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Черный.

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС говорили также о случаях нарушения противоэпидемических норм. Рабочие группы, работающие в области, уже обследовали 303 объекта. 27 человек привлекли к административной ответственности. 75 буковинцам предоставили соответствующие рекомендации.

Напомним, что в Черновицкой области школьников отправили на дистанционное обучение.

"Учитывая осложнение эпидемической ситуации на территории Черновицкой области и с учетом обсуждения Комиссия решила: Департамента образования и науки областной государственной администрации сообщить руководителей учреждений общего среднего образования (кроме специальных) о запрете очной формы обучения с 1 ноября 2021 года", - говорится в опубликованном протоколе комиссии.

COVID-19 Черновцы госпитализация больница

 
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