На Буковині в кареті швидкої помер іноземець-пенсіонер: його відмовились прийняти дві лікарні

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Як повідомив директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв, це сталося сьогодні вранці. Його відмовились прийняти у реанімаціях двох лікарень, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

Він розповів, що медики "швидкої" отримали виклик до хворого у місто Сторожинець. У іноземця було захворювання, не пов'язане з коронавірусом.

Як зазначив Єлєнев, чоловіка спершу мали намір доставити до Сторожинецької райлікарні, проте там відмовились його прийняти у зв'язку з відсутністю місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.

Пізніше іноземця намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови також не було вільних місць.

Після цього італійця вирішили доставити до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер у кареті швидкої.

Раніше повідомлялося, що у Києві COVID-лікарні заповнені майже на 50%.