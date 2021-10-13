На Буковине в карете скорой умер иностранец-пенсионер: его отказались принять две больницы

Фото из открытых источников

Как сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, это произошло сегодня утром. Его отказались принять в реанимациях двух больниц, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Он рассказал, что медики "скорой" получили вызов к больному в город Сторожинец. У иностранца было заболевание, не связанное с коронавирусом.

Как отметил Єлєнев, мужчину изначально намеревались доставить в Сторожинецкую райбольницу, однако там отказались его принять в связи с отсутствием мест в реанимации для пациентов без коронавируса.

Позже иностранца пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, однако в реанимации этого медучреждения также не было свободных мест.

После этого итальянца решили доставить в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, однако по дороге в медучреждение пациент умер в карете скорой.

Ранее сообщалось, что в Киеве COVID-больницы заполнены почти на 50%.