У Чернівцях через аварію на водогоні пів міста залишилось без води

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У Чернівцях 1 жовтня на водогоні сталася велика аварія - зранку там відключили воду одразу у кількох мікрорайонах

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Це сталося через те, що тріснула труба, якою подається вода у місто.

Фактично без води раптово залишилось середмістя та кілька великих спальних районів. Це 50 вулиць - це майже пів міста.

Наголошується, що труба, яка закачує воду з річки Дністер, тріснула напередодні ввечері. До спальних районів міста мають організувати підвіз води, але поки воду люди вимушені купувати самі, у автоматах.

Нагадаємо, що у липні у Чернівцях сталася подібна аварія - тоді жителі 30 вулиць залишились без води.