В Черновцах из-за аварии на водопроводе пол города осталось без воды
В Черновцах 1 октября на водопроводе произошла крупная авария - утром там отключили воду сразу в нескольких микрорайонах
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Это произошло из-за того, что треснула труба, по которой подается вода в город.
Фактически без воды внезапно остался центр города и несколько больших спальных районов. Это 50 улиц - это почти пол города.
Отмечается, что труба, которая закачивает воду из реки Днестр, треснула накануне вечером. В спальные районы города должны организовать подвоз воды, но пока воду люди вынуждены покупать сами, в автоматах.
Напомним, что в июле в Черновцах произошла подобная авария - тогда жители 30 улиц остались без воды.
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