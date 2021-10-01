В Черновцах из-за аварии на водопроводе пол города осталось без воды

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В Черновцах 1 октября на водопроводе произошла крупная авария - утром там отключили воду сразу в нескольких микрорайонах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Это произошло из-за того, что треснула труба, по которой подается вода в город.

Фактически без воды внезапно остался центр города и несколько больших спальных районов. Это 50 улиц - это почти пол города.

Отмечается, что труба, которая закачивает воду из реки Днестр, треснула накануне вечером. В спальные районы города должны организовать подвоз воды, но пока воду люди вынуждены покупать сами, в автоматах.

Напомним, что в июле в Черновцах произошла подобная авария - тогда жители 30 улиц остались без воды.