У Чернівцях через аварію жителі 30 вулиць залишились без води

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У Чернівцях через масштабну аварію на ділянці центрального водогону "Дністер-Чернівці" найближчі дві доби мешканцям понад 30 вулиць обласного центру подаватимуть воду лише по кілька годин на день

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КП "Чернівціводоканал".

Зазначається, що буде обмежено водопостачання в м. Чернівці: з 10:00 год. до 19:00 год. 01.07.2021р., з 22:00 год. 01.07.2021р. до 07:00 год. 02.07.2021р., з 10:00 год. до 19:00 год. 02.07.2021р., з 22:00 год. 02.07.2021р. до 07:00 год. 03.07.2021р.

У переліку обмеження водопостачання - понад 30 вулиць Чернівців у центрі та основних спальних районах міста.

У водоканалі просять людей зробити необхідний запас води.

Нагадаємо, наприкінці травня у Житомирі через аварію без води залишились майже 150 будинків.