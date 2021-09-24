На Буковине задержали мужчину, который изготовил себе и жене COVID-сертификаты

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В Черновицкой области правоохранители разоблачили мужчину в подделке COVID-сертификатов

Как сообщили в Нацполиции, правонарушитель предъявил пограничникам документ, который изготовил сам, пишет RegioNews.

"Фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. В государственные реестры не были внесены соответствующие сведения о вакцинации", - рассказали в полиции.

Поддельный COVID-сертификат 56-летний мужчина хотел использовать для избежания обсервации и самоизоляции. Подделку он изготовил не только себе, но и жене.

Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов, касающиеся проведения прививок (в том числе ковид-сертификатов).