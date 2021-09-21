"Укрзалізниця" обіцяє сьогодні відновити рух потягів на Буковині

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"Укрзалізниця" обіцяє сьогодні, 21 вересня, відновити рух потягів на дільниці Новоселиця - Мамалига, де напередодні стався карстовий провал у земельному полотні

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

"Залізничники вже відновили зруйновану частину земельного полотна: всього відсипано 200 кубометрів щебеню та 225 кубометрів бутового каменю. Наразі тривають роботи з баластування колій", - повідомили в "Укрзалізниці".

Ввечері за графіком відправиться поїзд №118 Чернівці - Чернігів.

"Для безпеки пасажирів поїзди спочатку курсуватимуть з обмеженою швидкістю - 25 км/год, також буде встановлено цілодобовий нагляд за технічним станом відновленої частини земельного полотна", - додали в компанії.

Нагадаємо, що 20 вересня через провалля на залізниці доставку пасажирів з Чернівців до станції Мамалига організували автобусами.