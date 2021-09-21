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21 сентября 2021, 14:59 38

"Укрзализныця" обещает сегодня возобновить движение поездов на Буковине

21 сентября 2021, 14:59 38
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" обещает сегодня, 21 сентября, возобновить движение поездов на участке Новоселица - Мамалыга, где накануне произошел карстовый провал в земельном полотне

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна: всего отсыпано 200 кубометров щебня и 225 кубометров бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластированию путей", - сообщили в"Укрзализныце".

Вечером по графику отправится поезд №118 Черновцы - Чернигов.

"Для безопасности пассажиров поезда сначала будут курсировать с ограниченной скоростью - 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленной части земельного полотна", - добавили в компании.

Напомним, что 20 сентября из-за провала на железной дороге доставку пассажиров из Черновцов до станции Мамалыга организовали автобусами.

Укрзализныця Украина Черновцы поезд

 
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