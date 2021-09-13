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13 вересня 2021, 15:29 306

Неподалік Чернівців двоє чоловіків вбили жителя Волині заради наживи

13 вересня 2021, 15:29 306
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Фото: Нацполіція
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В лісосмузі неподалік Чернівців двоє чоловіків позбавили життя 52-річного жителя Волині заради грошей, які він мав для придбання авто. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна  

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Так, співробітники кримінального блоку поліції з’ясували, що жителя Волині могли вбити двоє буковинців віком 29 і 34 роки. За попередньою інформацією, в одного з них потерпілий планував придбати транспортний засіб.

Щоб уникнути відповідальності за скоєне, обидва чоловіка на автомобілі покинули територію Буковини.

Для розшуку порушників поліція Чернівецької області провела масштабну спецоперацію. Для їх переслідування і затримання було створено спеціальні групи", - йдеться у повідомленні.

Із залученням силової підтримки спецпризначенців "КОРД" правоохоронці затримали чоловіків в одному із готелів на Рівненщині.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялось, що на столичній Оболоні двоє чоловіків вбили жінку з Чернігівщини, яка приїжджала до Києва на підробіток.

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