Неподалік Чернівців двоє чоловіків вбили жителя Волині заради наживи
В лісосмузі неподалік Чернівців двоє чоловіків позбавили життя 52-річного жителя Волині заради грошей, які він мав для придбання авто. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Так, співробітники кримінального блоку поліції з’ясували, що жителя Волині могли вбити двоє буковинців віком 29 і 34 роки. За попередньою інформацією, в одного з них потерпілий планував придбати транспортний засіб.
Щоб уникнути відповідальності за скоєне, обидва чоловіка на автомобілі покинули територію Буковини.
Для розшуку порушників поліція Чернівецької області провела масштабну спецоперацію. Для їх переслідування і затримання було створено спеціальні групи", - йдеться у повідомленні.
Із залученням силової підтримки спецпризначенців "КОРД" правоохоронці затримали чоловіків в одному із готелів на Рівненщині.
Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялось, що на столичній Оболоні двоє чоловіків вбили жінку з Чернігівщини, яка приїжджала до Києва на підробіток.