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13 сентября 2021, 15:29 424

Неподалеку Черновцов двое мужчин убили жителя Волыни ради наживы

13 сентября 2021, 15:29 424
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Фото: Нацполиция
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В лесополосе неподалеку от Черновцов двое мужчин лишили жизни 52-летнего жителя Волыни ради денег, которые он имел для приобретения авто. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества  

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Так, сотрудники криминального блока полиции выяснили, что жителя Волыни могли убить двое буковинцев в возрасте 29 и 34 года. По предварительной информации, у одного из них потерпевший планировал приобрести транспортное средство.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, оба мужчины на автомобиле покинули территорию Буковины.

Для розыска нарушителей полиция Черновицкой области провела масштабную спецоперацию. Для их преследования и задержания были созданы специальные группы", - говорится в сообщении.

С привлечением силовой поддержки спецназовцев "КОРД" правоохранители задержали мужчин в одном из отелей на Ровенщине.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что на столичной Оболони двое мужчин убили женщину из Черниговщины, которая приезжала в Киев на подработку.

Черновцы авто покупка убийство труп расследование

 
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