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06 вересня 2021, 15:51 2372

На столичній Оболоні вбили жінку, яка жила у наметі

06 вересня 2021, 15:51 2372
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Фото з відкритих джерел
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На столичній Оболоні двоє чоловіків вбили жінку з Чернігівщини, яка приїжджала до Києва на підробіток

Як пише RegioNews, у Відділі комунікації поліції Києва повідомили, що жінку на вулиці Прирічній без ознак життя знайшов перехожий.

Жінка мешкала у наметі поблизу водойми, її знайшли з травмою голови та без ознак життя.

Наразі правоохоронці опитали заявника та ймовірних свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження та попередньо з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків. Їх нині розшукують.

Слідчим Оболонського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Львівщині син вбив літню матір, а її тіло пролежало у квартирі два тижні.

Україна Київ убивство смерті Оболонський район

 
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