На Буковине шершни насмерть закусали женщину
В Черновицкой области после укусов шершней умерла 65-летняя женщина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Молодой Буковинец".
По информации издания, вчера в одном из сел бывшего Сторожинецкого района насекомые напали на 65-летнюю женщину.
Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть буковинки.
Ранее от укусов шершней на Харьковщине у мужчины остановилось сердце. Ему также было 65 лет.
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