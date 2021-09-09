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09 сентября 2021, 13:49 223

На Буковине шершни насмерть закусали женщину

09 сентября 2021, 13:49 223
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Фото из открытых источников
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В Черновицкой области после укусов шершней умерла 65-летняя женщина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Молодой Буковинец".

По информации издания, вчера в одном из сел бывшего Сторожинецкого района насекомые напали на 65-летнюю женщину.

Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть буковинки.

Ранее от укусов шершней на Харьковщине у мужчины остановилось сердце. Ему также было 65 лет.

Украина Буковина смерти

 
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