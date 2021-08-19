На Буковині застрелили прикордонника
На Буковині 19 серпня знайшли мертвим 24-річного прикордонника
Як пише RegioNews, про це у коментарі "Суспільному" повідомив речникк Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
Тіло з вогнепальним пораненням виявили у Селятині Чернівецької області поблизу державного кордону з Румунією.
"Тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини події з'ясовує поліція.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення під час навчальних стрільб.
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