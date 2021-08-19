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19 августа 2021, 11:52 1975

На Буковине застрелили пограничника

19 августа 2021, 11:52 1975
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Фото из открытых источников
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На Буковине 19 августа нашли мертвым 24-летнего пограничника

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Общественному" сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Тело с огнестрельным ранением обнаружили в Селятино Черновицкой области вблизи государственной границы с Румынией.

"Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Напомним, недавно в Одессе полицейский получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб.

Украина криминал стрельба пограничники Черновицкая область

 
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