На Буковине застрелили пограничника
На Буковине 19 августа нашли мертвым 24-летнего пограничника
Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "Общественному" сообщил спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.
Тело с огнестрельным ранением обнаружили в Селятино Черновицкой области вблизи государственной границы с Румынией.
"Тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до того он находился на дежурстве", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Напомним, недавно в Одессе полицейский получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб.
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