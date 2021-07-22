У Чернівецькій області за добу троє чоловіків вкоротили собі віку

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У Чернівецькій області лише за добу троє чоловіків повісились

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Наймолодшому самогубцю - 35 років. Він покінчив з життям у Вижниці. У селі Луковиця вчинив самогубство 50-річний буковинець, а у Чернівцях повісився 59-річний чоловік.

Тіла усіх покійних поліція передала для слідчо-медичної експертизи.

Чому чоловіки звели рахунки з життям - наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік підірвався на гранаті.