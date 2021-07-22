У Чернівецькій області за добу троє чоловіків вкоротили собі віку
У Чернівецькій області лише за добу троє чоловіків повісились
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Наймолодшому самогубцю - 35 років. Він покінчив з життям у Вижниці. У селі Луковиця вчинив самогубство 50-річний буковинець, а у Чернівцях повісився 59-річний чоловік.
Тіла усіх покійних поліція передала для слідчо-медичної експертизи.
Чому чоловіки звели рахунки з життям - наразі невідомо.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік підірвався на гранаті.
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