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22 липня 2021, 11:56 52

У Чернівецькій області за добу троє чоловіків вкоротили собі віку

22 липня 2021, 11:56 52
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області лише за добу троє чоловіків повісились

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Наймолодшому самогубцю - 35 років. Він покінчив з життям у Вижниці. У селі Луковиця вчинив самогубство 50-річний буковинець, а у Чернівцях повісився 59-річний чоловік.

Тіла усіх покійних поліція передала для слідчо-медичної експертизи.

Чому чоловіки звели рахунки з життям - наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік підірвався на гранаті.

Чернівці

 
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