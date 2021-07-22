В Черновицкой области за сутки трое мужчин покончили с собой

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В Черновицкой области только за сутки трое мужчин повесились

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Самому младшему самоубийце - 35 лет. Он покончил с жизнью в Вижнице. В селе луковица совершил самоубийство 50-летний буковинец, а в Черновцах повесился 59-летний мужчина.

Тела всех усопших полиция передала для следственно-медицинской экспертизы.

Почему мужчины свели счеты с жизнью, пока неизвестно.

Напомним, недавно в Одесской области мужчина подорвался на гранате.