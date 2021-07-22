В Черновицкой области за сутки трое мужчин покончили с собой
В Черновицкой области только за сутки трое мужчин повесились
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Самому младшему самоубийце - 35 лет. Он покончил с жизнью в Вижнице. В селе луковица совершил самоубийство 50-летний буковинец, а в Черновцах повесился 59-летний мужчина.
Тела всех усопших полиция передала для следственно-медицинской экспертизы.
Почему мужчины свели счеты с жизнью, пока неизвестно.
Напомним, недавно в Одесской области мужчина подорвался на гранате.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"