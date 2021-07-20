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20 липня 2021, 08:07 1306

Не поділили спадщину: на Буковині чоловік підпалив будинок сестри з дитиною

20 липня 2021, 08:07 1306
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Фото: Нацполіція
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У селі Клішківці, що у Чернівецькій області, 18 липня чоловік підпалив дім, у якому перебувала 4-річна дитина

Як повідомляє RegioNews з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.

Як з'ясувалося, підпал вчинив 23-річний брат 28-річної власниці будинку. Після скоєного чоловік зник з місця події. Жінка вибігла з дитиною на вулицю та одразу викликала медиків, рятувальників і поліцію.

Між братом та сестрою виникла суперечка на ґрунті перерозподілу спадщини після смерті їхнього батька. У розпалі конфлікту буковинець вхопив ємкість з невідомою речовиною та погрожував підпалити будинок. Сестра намагалася перешкодити йому зробити цей вчинок, у результаті чого брат вдарив її каністрою.

Поліцейські з’ясували, що після підпалу чоловік пішов до свого будинку, який перебуває по сусідству, та зачинився там. Поліція відкрила справу за фактом замах на злочин.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі хлопець підпалив вагітну дівчину.

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