У Чернівцях дитина впала з батута й сильно травмувалася
У Чернівцях 10-річна дівчинка впала із батута і зламала обидва передпліччя
Про це пише RegioNews з посиланням на "Молодий Буковинець".
Інцидент стався 4 липня. Дитину госпіталізували до лікарні із закритими переломами обидвох передпліч.
Правоохоронці закрили кримінальне провадження, адже батьки дівчинки завили, що нещасний випадок стався з власної необережності дитини, і вони не мають жодних претензій до торгівельного центру, де травмувалась їхня донька.
Нагадаємо, у Чернігові пасажир випав з маршрутки й сильно травмувався.
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