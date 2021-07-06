У Чернівцях дитина впала з батута й сильно травмувалася

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У Чернівцях 10-річна дівчинка впала із батута і зламала обидва передпліччя

Про це пише RegioNews з посиланням на "Молодий Буковинець".

Інцидент стався 4 липня. Дитину госпіталізували до лікарні із закритими переломами обидвох передпліч.

Правоохоронці закрили кримінальне провадження, адже батьки дівчинки завили, що нещасний випадок стався з власної необережності дитини, і вони не мають жодних претензій до торгівельного центру, де травмувалась їхня донька.

Нагадаємо, у Чернігові пасажир випав з маршрутки й сильно травмувався.