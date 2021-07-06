В Черновцах ребенок упал с батута и сильно травмировался
В Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и сломала оба предплечья
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Молодой Буковинец".
Инцидент произошел 4 июля. Ребенка госпитализировали в больницу с закрытыми переломами обоих предплечий.
Правоохранители закрыли уголовное производство, ведь родители девочки говорят, что несчастный случай произошел по собственной неосторожности ребенка, и они не имеют никаких претензий к торговому центру, где травмировалась их дочь.
Напомним, в Чернигове пассажир выпал из маршрутки и сильно травмировался.
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