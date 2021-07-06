12:01  06 липня
На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня
09:41  06 липня
Через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей
08:11  06 липня
Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС
UA | RU
UA | RU
06 липня 2021, 12:59 27

У Чернігові пасажир випав з маршрутки й сильно травмувався

06 липня 2021, 12:59 27
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Чернігові під час руху із маршрутки випав пасажир

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, пише RegioNews.

Інцидент стався по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А учора близько восьмої вечора.

"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобусу на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажир отримав важкі травми та був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.

Нагадаємо, днями у столиці маршрутка врізалася у стовп, внаслідок чого постраждали пасажири.

Чернігів

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram