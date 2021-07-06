У Чернігові пасажир випав з маршрутки й сильно травмувався
В Чернігові під час руху із маршрутки випав пасажир
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, пише RegioNews.
Інцидент стався по вулиці Івана Мазепи біля будинку 78А учора близько восьмої вечора.
"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобусу на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП пасажир отримав важкі травми та був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.
Нагадаємо, днями у столиці маршрутка врізалася у стовп, внаслідок чого постраждали пасажири.
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