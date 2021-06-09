У Чернівцях блискавка пошкодила дах дитячої лікарні
У Чернівцях блискавка влучила у дах міської дитячої лікарні, внаслідок чого було пошкоджено покриття
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення центру комунікації закладу.
Зазначається, що інцидент трапився близько 12 години дня. Розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодив її черепичне покриття. На щастя, ніхто не постраждав.
Нині лікарня працює у звичному режимі, вживаються заходи з відновлення нормальної діяльності педіатричного корпусу.
Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес