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09 червня 2021, 16:57 75

У Чернівцях блискавка пошкодила дах дитячої лікарні

09 червня 2021, 16:57 75
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Фото: Facebook
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У Чернівцях блискавка влучила у дах міської дитячої лікарні, внаслідок чого було пошкоджено покриття

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення центру комунікації закладу.

Зазначається, що інцидент трапився близько 12 години дня. Розряд блискавки влучив у шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні і пошкодив її черепичне покриття. На щастя, ніхто не постраждав.

Нині лікарня працює у звичному режимі, вживаються заходи з відновлення нормальної діяльності педіатричного корпусу.

Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце.

погода Україна Чернівці діти лікарня

 
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