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09 июня 2021, 16:57 75

В Черновцах молния повредила крышу детской больницы

09 июня 2021, 16:57 75
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Фото: Facebook
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В Черновцах молния попала в крышу городской детской больницы, в результате чего было повреждено покрытие

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение центра коммуникации заведения.

Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов дня. Разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас больница работает в обычном режиме, принимаются меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса.

Напомним, сегодня в Черновцах прошел град размером с перепелиное яйцо.

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