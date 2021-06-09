В Черновцах молния повредила крышу детской больницы

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В Черновцах молния попала в крышу городской детской больницы, в результате чего было повреждено покрытие

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение центра коммуникации заведения.

Отмечается, что инцидент произошел около 12 часов дня. Разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас больница работает в обычном режиме, принимаются меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса.

Напомним, сегодня в Черновцах прошел град размером с перепелиное яйцо.