12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
11:02  11 марта
Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 09:14 806

На Буковине в одной из больниц ни один врач не захотел прививаться от COVID-19

11 марта 2021, 09:14 806
Читайте також українською мовою
На территории области всегда была низкая приверженность к любой вакцинации
На территории области всегда была низкая приверженность к любой вакцинации
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городской больнице №3 в Черновцах ни один из врачей не захотел получать прививки против коронавирусной инфекции.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на брифинге.

По ее словам, коммуникация с такими больницами не проводится и "довольно сложно услышать аргументы" медицинских работников, почему они против вакцинации.

"К примеру, у нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желание вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 - где пока трое работников (захотели вакцинироваться - ред.)", - рассказала Гусак.

Гусак отметила, что на территории области всегда была очень низкая приверженность к вакцинации - за каких-либо заболеваний.

Напомним, в больнице на Буковине отказались прививаться от коронавируса 95% медиков.

Черновцы медики вакцина вакцинация больницы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram