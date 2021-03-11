На Буковине в одной из больниц ни один врач не захотел прививаться от COVID-19
В городской больнице №3 в Черновцах ни один из врачей не захотел получать прививки против коронавирусной инфекции.
Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на брифинге.
По ее словам, коммуникация с такими больницами не проводится и "довольно сложно услышать аргументы" медицинских работников, почему они против вакцинации.
"К примеру, у нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желание вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 - где пока трое работников (захотели вакцинироваться - ред.)", - рассказала Гусак.
Гусак отметила, что на территории области всегда была очень низкая приверженность к вакцинации - за каких-либо заболеваний.
Напомним, в больнице на Буковине отказались прививаться от коронавируса 95% медиков.