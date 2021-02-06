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06 февраля 2021, 17:11 137

На Буковине митингующие перекрыли трассу: требуют снижения тарифов на газ

06 февраля 2021, 17:11 137
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Люди считают, что власть до сих пор не услышала граждан
Люди считают, что власть до сих пор не услышала граждан
Фото: pogliad.ua
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В Черновицкой области возле села Мамаевцы около 100 местных жителей заблокировали движение транспорта, требуя снижения тарифов на газ.

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Таким образом, люди выражают свое недовольство относительно повышения цены на газ. Они держат в руках плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный беспредел", "Локдаун тарифам", "Вставай Украина! Один не отстоит права десятерых!".

Участники "тарифного" протеста непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Они не пропускают транспортные средства, за исключением "скорой помощи" и автомобилей с больными людьми.

"Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", - отметил местный житель Иван.

"Мы хотим достучаться до местной власти, чтобы газовую трубу, которая находится в собственности олигархов, передали в собственность общины", - сообщил участник протеста Назар.

Напомним, 1 февраля в Черновицкой области из-за тарифов перекрыли трассу национального значения.

Ранее, 31 января на Буковине митингующие перекрыли дорогу государственного значения.

протесты митинг тарифы дороги электричество

 
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