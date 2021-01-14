Из-за аварии на Буковине в больницу госпитализировали троих детей
На Буковине сегодня, 14 января, в селе Зарожаны на перекрестке автодорог в результате столкновения двух автомобилей травмировались четверо людей. С различными травмами степени тяжести пострадавших госпитализировали в Хотинскую районную больницу.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черновицкой области.
40-летняя водитель автомобиля "Chevrolet", двигаясь со стороны города Хотин, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем "KIA", который двигался по встречной полосой, под управлением 51-летнего буковинца", - сообщили правоохранители.
В результате аварии травмы получили водитель "Chevrolet", ее двое малолетних детей, а также ребенок из автомобиля "KIA".
Сейчас на месте происшествия работают полицейские.
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