15:05  14 января
Минздрав не будет настаивать на продолжении карантина после 25 января - Ляшко
14:12  14 января
Мэр Черкасс Бондаренко сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса
08:11  14 января
На Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима "тишины": стреляли из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
14 января 2021, 13:46 931

Из-за аварии на Буковине в больницу госпитализировали троих детей

14 января 2021, 13:46 931
Читайте також українською мовою
В результате столкновения двух транспортных средств травмировались четверо людей
В результате столкновения двух транспортных средств травмировались четверо людей
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Буковине сегодня, 14 января, в селе Зарожаны на перекрестке автодорог в результате столкновения двух автомобилей травмировались четверо людей. С различными травмами степени тяжести пострадавших госпитализировали в Хотинскую районную больницу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черновицкой области.

40-летняя водитель автомобиля "Chevrolet", двигаясь со стороны города Хотин, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем "KIA", который двигался по встречной полосой, под управлением 51-летнего буковинца", - сообщили правоохранители.

В результате аварии травмы получили водитель "Chevrolet", ее двое малолетних детей, а также ребенок из автомобиля "KIA".

Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине машина на смерть сбила людей на переходе.

госпитализация ДТП происшествия дети авария
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »