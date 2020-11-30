Выборы в Черновцах: наблюдатели обнаружили нарушения в протоколе УИК

Наблюдательница написала заявление в полицию

Наблюдательница написала заявление в полицию

Фото: из открытых источников

На одном из избирательных участков в Черновцах в протоколе о подсчете голосов было отмечено 13 фамилий членов участковой избирательной комиссии с подписями возле них, в то время, как присутствующих членов комиссии было 12.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

В течение дня с 7:00 и до завершения вечернего заседания участковой избирательной комиссии работало 12 членов комиссии. Наблюдательница не выходила за пределы помещения для голосования. При этом в протоколе поставлены подписи 13 человек с указанными фамилиями.", - говорится в сообщении.

Наблюдательница написала заявление в полицию. Указано, что согласно ч. 4 ст. 251 Избирательного кодекса Украины протоколы имеют право подписать присутствующие на заседании во время подсчета голосов избирателей кандидаты, доверенные и уполномоченные лица.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия объявила явку на втором туре выборов мэра в Черновцах: она составила лишь 22,65% избирателей.