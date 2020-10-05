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05 октября 2020, 09:24 1

Погорел на взятке: на Буковине задержали пограничника за "крышевание" контрабанды

05 октября 2020, 09:24 1
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Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Facebook
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В Черновицкой области задержали пограничника во время получения взятки в сумме 1500 евро за содействие в перемещении 30 коробов табака.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что инспектор вымогал у граждан денежные средства за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины табачных изделий в Республику Румыния.

В частности, пограничник установил "таксу" в размере 50 евро за 1 короб товара. Следователями задокументировано предварительное получение пограничником 500 евро за беспрепятственное перемещение 10 ящиков табака", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ГБР, сейчас продолжается проверка причастности других должностных лиц Черновицкого пограничного отряда ГПС Украины к указанному преступлению. Пограничнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Нацполиция задержала жителя Кировоградщины, который предлагал стражам порядка 56 тысяч взятки.

взятка пограничники ГБР правоохранители контрабанда
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