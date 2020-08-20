У Чернівцях під час пожежі вогнеборці врятували двох дітей

Пожежа виникла в підсобному приміщенні на шостому поверсі будинку

Пожежа виникла в підсобному приміщенні на шостому поверсі будинку

Фото: з відкритих джерел

У Чернівцях 19 серпня на вул. Головній виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, а саме в підсобному приміщенні, де зберігалось багато речей, тому в під’їзді будинку утворилося щільне задимлення. Полум’я і дим помітили очевидці та викликали рятувальників.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Дим піднявся на верхні поверхи будинку, утворилася загроза для мешканців квартир. Тому рятувальники увійшли всередину будинку та, перш за все, евакуювали із задимленого приміщення на безпечну відстань 8 жителів багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, з квартири на восьмому поверсі вогнеборці врятували 2 дітей. Хлопці 10 і 14 років перебували у той момент самі вдома. Рятувальники допомогли їм вийти у безпечне місце. Переконавшись, що загрози життю людей вже немає, рятувальники ліквідували пожежу на площі 10 кв. м.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку у підсобному приміщенні.

Попередня причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що у Харківській області у Дергачівському районі ввечері 19 серпня сталася пожежа на підприємстві з виробництва гумових виробів. Пожежа виникла в складському приміщенні, де зберігалися вироби.