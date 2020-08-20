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20 августа 2020, 12:11 10

В Черновцах во время пожара пожарные спасли двух детей

20 августа 2020, 12:11 10
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Пожар возник в подсобном помещении на шестом этаже дома
Пожар возник в подсобном помещении на шестом этаже дома
Фото: из открытых источников
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В Черновцах 19 августа на ул. Главной возник пожар в девятиэтажного жилом доме, а именно в подсобном помещении, где хранилось много вещей, поэтому в подъезде дома образовалось плотное задымление. Пламя и дым заметили очевидцы и вызвали спасателей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Дым поднялся на верхние этажи дома, образовалась угроза для жителей квартир. Поэтому спасатели вошли внутрь дома и, прежде всего, эвакуировали из задымленного помещения на безопасное расстояние 8 жителей многоэтажки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, из квартиры на восьмом этаже пожарные спасли 2 детей. Мальчики 10 и 14 лет находились в тот момент сами дома. Спасатели помогли им выйти в безопасное место. Убедившись, что угрозы жизни людей нет, спасатели ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода в подсобном помещении.

Предварительная причина пожара - детские шалости с огнем", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что в Харьковской области в Дергачевском районе вечером 19 августа произошел пожар на предприятии по производству резиновых изделий. Пожар возник в складском помещении, где хранились изделия.

пожар спасатели ГСЧС дети
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