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18 серпня 2020, 09:06 7

На Буковині затримали рекетирів: вимагали неіснуючі борги

18 серпня 2020, 09:06 7
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Зловмисників взяли під варту без можливості внесення застави
Зловмисників взяли під варту без можливості внесення застави
Фото: Нацполіція
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У Чернівецькій області поліцейські із залученням "КОРД" припинили протиправну діяльність групи вимагачів. Трьох чоловіків підозрюють у побитті, вимаганні неіснуючого боргу в тисячу доларів та спонуканні до торгівлі наркотиками.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зі слів потерпілого, група чернівчан нанесла йому тілесні ушкодження, вимагаючи сплатити тисячу доларів США неіснуючого боргу й займатися в подальшому розповсюдженням наркотиків на території Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

Під час передачі частини вказаної суми правоохоронці затримали двох членів кримінально-протиправної групи в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє чернівчан віком 20 і 23 років. Під час затримання поліція вилучила у них зброю та інші речові докази.

Ще один із зловмисників – 29-річний житель Чернівців намагався переховуватися від слідства і покинув територію Буковини. Правоохоронці розшукали його на території Хмельницької області та затримали. Чоловік підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей.

гроші поліція здирництво корупція Нацполіція
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