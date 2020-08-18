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18 августа 2020, 09:06 3

На Буковине задержали рэкетиров: требовали несуществующие долги

18 августа 2020, 09:06 3
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Злоумышленников взяли под стражу без возможности внесения залога
Фото: Нацполиция
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В Черновицкой области полицейские с привлечением "КОРД" прекратили противоправную деятельность группы вымогателей. Трех мужчин подозревают в избиении, вымогательстве несуществующего долга в тысячу долларов и побуждении к торговле наркотиками.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Со слов потерпевшего, группа черновчан нанесла ему телесные повреждения, требуя уплатить тысячу долларов США несуществующего долга и заниматься в дальнейшем распространением наркотиков на территории Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Во время передачи части указанной суммы правоохранители задержали двух членов уголовно-противоправной группы в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались двое жителей в возрасте 20 и 23 лет. Во время задержания полиция изъяла у них оружие и другие вещественные доказательства.

Еще один из злоумышленников – 29-летний житель Черновцов пытался скрываться от следствия и покинул территорию Буковины. Правоохранители разыскали его на территории Хмельницкой области и задержали. Мужчина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове разоблачена деятельность псевдореабілітаційного центра, где насильно удерживали людей.

деньги полиция вымогательство коррупция Нацполиция
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