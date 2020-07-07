Паводки на західній Україні: підтопленими залишаються 5 населених пунктів

З початку проведення робіт було врятовано 478 осіб

З початку проведення робіт було врятовано 478 осіб

Фото: з відкритих джерел

В західних областях України залишаються підтопленими п'ять населених пунктів у Чернівецькій області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на ранок 7 липня на території західних областей залишається підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області”, - йдеться у повідомленні.

В західних областях залишаються підтопленими десять підвалів: на Івано-Франківщині - 8, на Тернопільщині - 2.

Також підтоплені на сьогоднішній ранок 36 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок - у Чернівецькій області - 32, Тернопільській області - 4.

Зруйновано 202,4 км (було 280 км) автодоріг: Івано-Франківська - 201, Чернівецька - 1,4.

Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях", - повідомили у ДСНС.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що родини загиблих під час повені на заході України отримають допомогу від держави в розмірі 200 тисяч грн, а власникам зруйнованих житлових будинків буде виплачено по 300 тисяч грн.