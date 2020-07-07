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07 июля 2020, 09:32 3

Паводки на западной Украине: подтопленными остаются 5 населенных пунктов

07 июля 2020, 09:32 3
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С начала проведения работ было спасено 478 человек
Фото: из открытых источников
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В западных областях Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов в Черновицкой области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на утро 7 июля на территории западных областей остается подтопленными: 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области”, - говорится в сообщении.

В западных областях остаются подтопленными десять подвалов: Ивано-Франковской - 8, в Тернопольской области - 2.

Также подтоплены на сегодняшнее утро 36 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков - в Черновицкой области - 32, Тернопольской области - 4.

Разрушено 202,4 км (280 км) автодорог: Ивано-Франковская - 201, Черновицкая - 1,4.

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - сообщили в ГСЧС.

Силами ГСЧС с начала проведения работ были спасены 478 человек, эвакуированы 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что семьи погибших во время наводнения на западе Украины получат помощь от государства в размере 200 тысяч грн, а владельцам разрушенных жилых домов будет выплачено по 300 тысяч грн.

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